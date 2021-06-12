Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,8436892,59Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,8436892,59
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0451661,70
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0300651,37
Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,5503000,65
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2563470,65
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0455331,68
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,5323001,51
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,0386481,21
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0010750,81
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,4184710,75
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,3508124,58
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8003544,45
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0451274,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0893164,37
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0581682,95
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0209972,21
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2130091,84
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4351821,72
Ata Portföy Bir. Değ. Fon11,1978831,30
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0261341,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,6315391,25
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2003731,22
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0250440,93
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6651310,78
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4284640,61
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1503960,36
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0403590,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1346090,36
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0376250,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0396430,35

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF806,191678-2,92
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069451-0,76
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,094766-0,70
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,414633-0,68
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,790811-0,53
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,104202-1,28
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,050753-0,82
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,589654-0,46
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034585-0,37
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,051334-0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,008595-0,38
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,072972-0,12
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,675859-0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,531453-1,16
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,096627-0,83
Tacirler Portföy Değ. Fon4,853507-0,77
Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon1,086104-0,75
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,043583-0,64
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,068161-1,64
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,051767-1,57
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,307847-1,54
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,080107-1,54
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,966521-1,45
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Altın BYF45,140830-1,98
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF51,188405-1,84
Fiba Portföy Altın Fonu0,042644-1,64
HSBC Portföy Altın Fonu4,301316-1,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,072465-1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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