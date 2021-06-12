Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,8436892,59Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,843689
|2,59
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045166
|1,70
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030065
|1,37
|Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,550300
|0,65
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,256347
|0,65
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,045533
|1,68
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,532300
|1,51
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,038648
|1,21
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,001075
|0,81
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,418471
|0,75
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,350812
|4,58
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,800354
|4,45
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045127
|4,37
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089316
|4,37
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,058168
|2,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,020997
|2,21
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,213009
|1,84
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,435182
|1,72
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|11,197883
|1,30
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,026134
|1,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,631539
|1,25
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,200373
|1,22
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,025044
|0,93
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,665131
|0,78
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,428464
|0,61
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,150396
|0,36
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,040359
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,134609
|0,36
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,037625
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,039643
|0,35
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|806,191678
|-2,92
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069451
|-0,76
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,094766
|-0,70
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,414633
|-0,68
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,790811
|-0,53
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104202
|-1,28
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050753
|-0,82
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,589654
|-0,46
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034585
|-0,37
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051334
|-0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,008595
|-0,38
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072972
|-0,12
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,675859
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,531453
|-1,16
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,096627
|-0,83
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,853507
|-0,77
|Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon
|1,086104
|-0,75
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,043583
|-0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,068161
|-1,64
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,051767
|-1,57
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,307847
|-1,54
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,080107
|-1,54
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,966521
|-1,45
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|45,140830
|-1,98
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|51,188405
|-1,84
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,042644
|-1,64
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,301316
|-1,62
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,072465
|-1,61
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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