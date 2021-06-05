Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıNEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,214329 2,64 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 182,218116 2,50 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,848195 2,47 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,254687 2,42 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069980 2,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016496 5,40 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034714 3,39 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051172 2,79 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,105548 2,75 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,164581 1,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058431 3,55 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,073057 3,12 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069582 3,04 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,660759 2,47 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 44,553806 2,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,727713 4,33 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,025313 3,34 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,097431 2,86 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,549390 2,34 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,869811 2,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033745 2,31 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,372842 2,23 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,328336 2,08 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,112560 2,00 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,709769 1,95 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,144442 2,07 TEB Portföy Altın Fonu 0,122899 2,06 İş Portföy Altın Fonu 0,056593 2,05 Fiba Portföy Altın Fonu 0,043355 2,04 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,049705 2,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,271624 0,36 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,146313 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,130587 0,36 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,961234 0,35 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,036667 0,35 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,797131 -0,65 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224428 -0,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540958 -0,39 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,808456 -0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,132028 -2,21 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,882204 -1,96 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,482755 -1,85 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 75,020749 -1,60 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,959913 -1,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,890958 -3,15 Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon 0,038203 -0,23 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,031267 -0,22 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,185194 -0,16 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 98,057994 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,419788 -0,30 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,997302 -0,21 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,599134 -0,13 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,644614 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Yatırımcılar 15-16 Haziran tarihine odaklandı! Altın fiyatlarının kaderi Fed'in vereceği mesajlara bağlı Altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi Altının gram fiyatı 525 lira seviyesinden işlem görüyor