Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıNEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,2143292,64
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu182,2181162,50
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,8481952,47
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2546872,42
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0699802,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0164965,40
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0347143,39
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0511722,79
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1055482,75
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1645811,84
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0584313,55
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0730573,12
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0695823,04
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,6607592,47
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF44,5538062,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,7277134,33
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0253133,34
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0974312,86
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,5493902,34
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,8698112,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0337452,31
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3728422,23
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,3283362,08
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,1125602,00
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7097691,95
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Garanti Portföy Altın Fonu0,1444422,07
TEB Portföy Altın Fonu0,1228992,06
İş Portföy Altın Fonu0,0565932,05
Fiba Portföy Altın Fonu0,0433552,04
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0497052,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,2716240,36
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1463130,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1305870,36
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9612340,35
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0366670,35
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,797131-0,65
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,224428-0,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,540958-0,39
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,808456-0,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,132028-2,21
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,882204-1,96
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,482755-1,85
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)75,020749-1,60
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,959913-1,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,890958-3,15
Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon0,038203-0,23
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,031267-0,22
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,185194-0,16
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon98,057994-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,419788-0,30
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,997302-0,21
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,599134-0,13
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,644614-0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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