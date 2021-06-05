Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıNEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,214329
|2,64
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|182,218116
|2,50
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,848195
|2,47
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,254687
|2,42
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069980
|2,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016496
|5,40
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034714
|3,39
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051172
|2,79
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,105548
|2,75
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,164581
|1,84
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058431
|3,55
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,073057
|3,12
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,069582
|3,04
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,660759
|2,47
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|44,553806
|2,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,727713
|4,33
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,025313
|3,34
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,097431
|2,86
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,549390
|2,34
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,869811
|2,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033745
|2,31
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,372842
|2,23
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,328336
|2,08
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,112560
|2,00
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,709769
|1,95
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,144442
|2,07
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,122899
|2,06
|İş Portföy Altın Fonu
|0,056593
|2,05
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,043355
|2,04
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,049705
|2,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,271624
|0,36
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,146313
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,130587
|0,36
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,961234
|0,35
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,036667
|0,35
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,797131
|-0,65
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,224428
|-0,43
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,540958
|-0,39
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,808456
|-0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,132028
|-2,21
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,882204
|-1,96
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,482755
|-1,85
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|75,020749
|-1,60
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,959913
|-1,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,890958
|-3,15
|Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon
|0,038203
|-0,23
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,031267
|-0,22
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,185194
|-0,16
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|98,057994
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,419788
|-0,30
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,997302
|-0,21
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,599134
|-0,13
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,644614
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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