Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,808813
|6,04
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,183073
|4,42
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|811,424514
|1,49
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,248663
|1,35
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,043836
|1,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015651
|7,38
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,044051
|2,55
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,398624
|2,49
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033575
|2,49
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,015390
|2,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,099766
|3,90
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,142851
|2,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|161,148194
|2,28
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,134111
|2,23
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,098662
|2,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,614470
|3,33
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,909418
|3,12
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,033063
|2,90
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,106640
|2,68
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,091072
|2,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,301321
|2,55
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,068004
|2,54
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,071234
|2,43
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,049427
|2,39
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,958696
|2,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,042487
|2,57
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,072194
|2,54
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,141506
|2,54
|İş Portföy Altın Fonu
|0,055458
|2,50
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,286574
|2,50
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,126577
|0,36
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,030316
|0,35
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,033014
|0,35
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,032344
|0,35
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,055696
|0,35
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,543097
|-0,23
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,811317
|-0,15
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225400
|-0,12
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,029553
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,005360
|-0,47
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,314044
|-0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,021777
|-4,86
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,975410
|-4,69
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,899855
|-4,23
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,414306
|-4,22
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,135012
|-4,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,049846
|-2,12
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,127790
|-1,62
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,269600
|-1,48
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,420010
|-1,32
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|11,007613
|-1,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,602452
|-3,85
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,646497
|-3,53
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,423990
|-3,23
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,177820
|-2,74
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,003464
|-2,39
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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