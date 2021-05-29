Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,808813 6,04 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,183073 4,42 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 811,424514 1,49 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,248663 1,35 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,043836 1,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015651 7,38 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,044051 2,55 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,398624 2,49 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033575 2,49 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,015390 2,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,099766 3,90 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,142851 2,36 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 161,148194 2,28 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,134111 2,23 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,098662 2,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,614470 3,33 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,909418 3,12 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,033063 2,90 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,106640 2,68 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,091072 2,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,301321 2,55 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,068004 2,54 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,071234 2,43 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,049427 2,39 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,958696 2,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,042487 2,57 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,072194 2,54 Garanti Portföy Altın Fonu 0,141506 2,54 İş Portföy Altın Fonu 0,055458 2,50 HSBC Portföy Altın Fonu 4,286574 2,50 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,126577 0,36 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,030316 0,35 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,033014 0,35 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,032344 0,35 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,055696 0,35 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,543097 -0,23 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,811317 -0,15 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225400 -0,12 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029553 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,005360 -0,47 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,314044 -0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,021777 -4,86 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,975410 -4,69 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,899855 -4,23 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,414306 -4,22 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,135012 -4,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 5,049846 -2,12 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,127790 -1,62 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,269600 -1,48 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,420010 -1,32 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 11,007613 -1,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,602452 -3,85 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,646497 -3,53 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,423990 -3,23 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,177820 -2,74 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,003464 -2,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt