Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıFiba Portföy Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|9,338216
|2,07
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,095864
|1,93
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,957556
|1,84
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,042058
|1,84
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,070043
|1,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,119011
|5,05
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,065987
|4,90
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,106082
|4,66
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046282
|4,13
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,097573
|2,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,052816
|5,12
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,066557
|2,20
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,128523
|1,52
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|159,426904
|1,08
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,097870
|1,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,140617
|2,47
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,116597
|1,76
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,456762
|1,00
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,025148
|0,94
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,653035
|0,70
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061490
|3,01
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,176743
|2,82
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,955575
|2,82
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,873038
|2,77
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,795895
|2,44
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|45,040985
|5,24
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,940508
|4,30
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,537921
|4,26
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,981239
|3,16
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038391
|2,95
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,664999
|0,36
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,940850
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,106217
|0,36
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,014298
|0,36
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,011663
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,538687
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013946
|-2,00
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,202235
|-1,38
|İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,009750
|-0,60
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,314827
|-0,57
|Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,013390
|-0,53
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,965158
|-14,13
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,926111
|-12,85
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,849489
|-12,03
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,130359
|-10,77
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,754600
|-8,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,669149
|-7,64
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,943412
|-5,39
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,060179
|-4,58
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,395689
|-3,22
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,121158
|-2,96
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,532925
|-8,19
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,513056
|-7,83
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,851035
|-6,25
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,423239
|-5,15
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,114603
|-5,15
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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