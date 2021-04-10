Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıFiba Portföy Euro. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|9,191521
|1,07
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,048230
|0,83
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,094308
|0,82
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,912169
|0,76
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,254204
|0,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045163
|3,40
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,080246
|3,08
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,300163
|2,44
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,026757
|2,32
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,070412
|2,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|6,238263
|4,81
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,153387
|3,89
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,097731
|2,62
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,134889
|2,49
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,118822
|2,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,159035
|4,58
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,028581
|4,27
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,147909
|3,87
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,070050
|2,75
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,152393
|2,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060366
|1,56
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,938580
|1,43
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,154620
|1,42
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,840996
|1,39
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,508266
|1,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,187035
|3,24
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,809467
|1,89
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,540636
|1,82
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,963326
|1,56
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037707
|1,44
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,934698
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,098917
|0,35
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,007068
|0,35
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,007594
|0,35
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,064565
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013655
|-2,53
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,107879
|-2,22
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078931
|-1,67
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,891469
|-1,55
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,707534
|-1,53
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039991
|-1,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,916543
|-1,96
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,103077
|-0,95
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,331300
|-0,57
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,412550
|-0,24
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,171623
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,046774
|-0,11
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,497892
|-0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu
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