Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıFiba Portföy Euro. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon9,1915211,07
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0482300,83
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0943080,82
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,9121690,76
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,2542040,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0451633,40
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0802463,08
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,3001632,44
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0267572,32
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0704122,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,2382634,81
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1533873,89
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0977312,62
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1348892,49
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1188222,40
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1590354,58
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0285814,27
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,1479093,87
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0700502,75
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,1523932,62
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0603661,56
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9385801,43
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1546201,42
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8409961,39
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5082661,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF43,1870353,24
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,8094671,89
QNB Finans Portföy Altın BYF40,5406361,82
Gedik Portföy Altın Fon0,9633261,56
Fiba Portföy Altın Fonu0,0377071,44
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9346980,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0989170,35
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0070680,35
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0075940,35
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0645650,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013655-2,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,107879-2,22
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,078931-1,67
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF10,891469-1,55
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,707534-1,53
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039991-1,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,916543-1,96
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,103077-0,95
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,331300-0,57
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,412550-0,24
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,171623-0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,046774-0,11
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,497892-0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:31:44. #1.15#
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