Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port. Euro. (Döviz) Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0411064,08
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2322323,60
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0686023,60
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0935433,57
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon9,0940493,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,1978317,99
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0425957,80
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0140097,57
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,0999144,41
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0470374,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,11032812,10
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu156,7451799,26
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0952358,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1253306,19
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1962884,92
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1137108,05
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,5498507,28
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9348336,90
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,3445876,45
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0413845,74
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4902333,60
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0500643,58
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,4981473,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7716833,28
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1687813,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Deniz Port. Altın Fonu0,0541492,15
Fiba Portföy Altın Fonu0,0371702,15
TEB Portföy Altın Fonu0,1054492,14
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0631142,14
Garanti Portföy Altın Fonu0,1238682,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0040580,35
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0950340,35
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9313620,35
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6584440,34
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu1,1138340,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
-

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 12:10:15. #1.14#
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