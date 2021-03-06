Yatırımcı rehberi (6)
06.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:18
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|715,108380
|3,65
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,692986
|3,26
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060119
|3,24
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,053120
|3,20
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,303768
|3,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013117
|5,04
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081978
|2,83
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042657
|1,90
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,243143
|1,52
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,245849
|1,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,118921
|9,55
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,153797
|6,99
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,153853
|6,95
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|20,099991
|6,01
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,322123
|5,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,996945
|6,20
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,126604
|3,93
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,537494
|3,57
|HSBC Portföy Değ. Fon
|149,041858
|3,23
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,287530
|3,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,886844
|5,08
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,874742
|4,85
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,143141
|4,20
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,487844
|3,85
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,217669
|3,69
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,080307
|0,33
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063508
|0,32
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,099560
|0,32
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,971795
|0,31
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,720254
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,593126
|-1,23
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237849
|-0,80
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,843257
|-0,68
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|179,047704
|-0,39
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026821
|-0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,991439
|-4,08
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040761
|-3,85
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,018416
|-3,13
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,969622
|-2,94
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027700
|-1,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,093890
|-3,94
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,082494
|-0,65
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|132,166218
|-0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,848996
|-2,56
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,368493
|-1,61
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,950054
|-0,64
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,029819
|-0,46
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,745891
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,848915
|-1,01
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,660995
|-1,01
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,038063
|-0,98
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054237
|-0,93
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,613046
|-0,79
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,221806
|-3,41
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,091262
|-1,04
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,113054
|-1,03
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,049571
|-1,01
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033855
|-0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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