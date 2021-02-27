Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0433233,72
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0582333,24
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,6080223,20
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,7721493,17
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF689,9504753,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0124889,15
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0281276,34
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9989735,18
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0513035,00
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0423914,83
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,05617210,41
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0558523,86
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1153883,54
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1052271,68
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0434811,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3139433,27
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0789412,95
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1059232,29
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4072171,46
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0765191,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,6778783,98
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,0483213,93
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0547453,90
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,8575733,77
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0277563,67
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,6396535,66
Fiba Portföy Altın Fonu0,0341954,02
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0581094,01
TEB Portföy Altın Fonu0,0972573,99
Garanti Portföy Altın Fonu0,1142273,97
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0767860,33
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu10,0438730,33
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0242010,32
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7180150,32
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9656060,32
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,600482-0,12
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,849010-0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036927-1,87
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,404930-1,29
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,807575-0,54
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,465893-0,52
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,209450-0,48
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,146721-10,30
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,143748-5,97
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,354672-5,78
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF21,190537-5,73
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)77,542638-5,48
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,871296-3,34
Tacirler Portföy Değ. Fon4,705152-2,71
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,067065-2,69
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,105798-1,64
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,220149-1,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,741832-5,48
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,747204-4,60
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,432645-3,33
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,016338-2,72
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,152306-0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 11:10:29. #1.14#
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