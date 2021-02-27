Yatırımcı rehberi (6)
27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:07
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043323
|3,72
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058233
|3,24
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,608022
|3,20
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,772149
|3,17
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|689,950475
|3,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012488
|9,15
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028127
|6,34
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,998973
|5,18
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,051303
|5,00
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042391
|4,83
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,056172
|10,41
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,055852
|3,86
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,115388
|3,54
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,105227
|1,68
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,043481
|1,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,313943
|3,27
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078941
|2,95
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,105923
|2,29
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,407217
|1,46
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,076519
|1,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,677878
|3,98
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,048321
|3,93
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054745
|3,90
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,857573
|3,77
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027756
|3,67
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,639653
|5,66
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,034195
|4,02
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058109
|4,01
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,097257
|3,99
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,114227
|3,97
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,076786
|0,33
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|10,043873
|0,33
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,024201
|0,32
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,718015
|0,32
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,965606
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,600482
|-0,12
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,849010
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036927
|-1,87
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,404930
|-1,29
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,807575
|-0,54
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,465893
|-0,52
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,209450
|-0,48
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,146721
|-10,30
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,143748
|-5,97
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,354672
|-5,78
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|21,190537
|-5,73
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|77,542638
|-5,48
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,871296
|-3,34
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,705152
|-2,71
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,067065
|-2,69
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,105798
|-1,64
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,220149
|-1,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,741832
|-5,48
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,747204
|-4,60
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,432645
|-3,33
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,016338
|-2,72
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,152306
|-0,48
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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