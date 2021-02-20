Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:08
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0287930,60Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0287930,60
Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0253590,36
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,0752770,36
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,4470710,36
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,2054310,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0114411,95
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0264491,89
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5924470,24
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,3248440,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,2783805,37
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,5691203,40
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5902902,99
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,5866142,62
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1528821,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0442432,64
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0405962,53
Tacirler Portföy Değ. Fon4,8363262,47
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon2,4611870,43
Aura Portföy Değ. Fon0,7909810,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,8797031,16
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,6435130,33
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,0129840,31
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0195820,30
Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu1,0682310,30
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0732640,33
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9593930,32
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0320130,32
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0307330,32
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0631070,32

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,078623-1,78
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,101947-1,41
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,038190-1,36
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,041771-1,26
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,063512-1,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,040439-4,08
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,734468-3,05
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037632-2,30
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,949760-2,21
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,076532-1,76
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100956-6,73
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,099722-4,82
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,791070-4,64
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,904963-4,38
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,050745-4,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,901376-7,87
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,372482-2,51
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,076677-2,04
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,948618-1,96
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,595704-1,88
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,613726-4,44
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,052688-4,43
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,008639-4,40
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,826420-4,20
Global Md Portföy Katılım Fonu0,980278-4,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,032872-4,53
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,055867-4,51
Garanti Portföy Altın Fonu0,109867-4,50
TEB Portföy Altın Fonu0,093528-4,48
İş Portföy Altın Fonu0,043245-4,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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