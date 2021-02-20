Yatırımcı rehberi (6)
20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:08
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0287930,60Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,028793
|0,60
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,025359
|0,36
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,075277
|0,36
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,447071
|0,36
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,205431
|0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011441
|1,95
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026449
|1,89
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,592447
|0,24
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,324844
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,278380
|5,37
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,569120
|3,40
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,590290
|2,99
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,586614
|2,62
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,152882
|1,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,044243
|2,64
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,040596
|2,53
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,836326
|2,47
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|2,461187
|0,43
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,790981
|0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,879703
|1,16
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,643513
|0,33
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,012984
|0,31
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019582
|0,30
|Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu
|1,068231
|0,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,073264
|0,33
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,959393
|0,32
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,032013
|0,32
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,030733
|0,32
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063107
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,078623
|-1,78
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,101947
|-1,41
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,038190
|-1,36
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,041771
|-1,26
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,063512
|-1,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040439
|-4,08
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,734468
|-3,05
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037632
|-2,30
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,949760
|-2,21
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,076532
|-1,76
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100956
|-6,73
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099722
|-4,82
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,791070
|-4,64
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,904963
|-4,38
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050745
|-4,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,901376
|-7,87
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,372482
|-2,51
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,076677
|-2,04
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,948618
|-1,96
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,595704
|-1,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,613726
|-4,44
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052688
|-4,43
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,008639
|-4,40
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,826420
|-4,20
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|0,980278
|-4,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032872
|-4,53
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055867
|-4,51
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,109867
|-4,50
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,093528
|-4,48
|İş Portföy Altın Fonu
|0,043245
|-4,44
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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