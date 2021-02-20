Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0287930,60Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç.