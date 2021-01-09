Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

09.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:10
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAk Portföy Orta Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0505990,35
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0265540,29
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu398,4338600,23
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu121,4187290,23
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1526250,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0253043,10
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0103452,54
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,3608592,23
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6413141,23
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,4108731,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7183665,86
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,6811744,94
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,9240624,60
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0579474,42
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1145374,41
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,3705815,07
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0679714,08
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,0170542,34
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0418862,17
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2488091,96
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,6244632,94
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1149322,03
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3808431,43
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9913301,12
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6279220,73
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,5539821,34
QNB Finans Portföy Altın BYF39,9764610,08
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0523930,19
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6343430,19
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,3803060,18
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0619210,18
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,0723560,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039544-2,34
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,082434-2,16
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,065776-2,15
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,218365-2,14
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,088245-2,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,687609-2,00
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,080606-1,72
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041878-1,19
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036754-0,91
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043943-0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,112050-1,59
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,082040-1,28
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,113051-1,19
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,313140-0,43
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,104113-0,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,107202-2,29
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,325177-1,91
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022187-1,12
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,652319-0,83
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,076161-0,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,027534-2,08
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,102958-2,00
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,869277-1,87
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,806140-1,28
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,271809-1,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ak Portföy Altın Fonu0,099184-1,08
Garanti Portföy Altın Fonu0,123233-1,01
İş Portföy Altın Fonu0,048485-0,99
Fiba Portföy Altın Fonu0,036948-0,99
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,042533-0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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