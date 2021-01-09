Yatırımcı rehberi (6)
09.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:10
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAk Portföy Orta Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,050599
|0,35
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026554
|0,29
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|398,433860
|0,23
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|121,418729
|0,23
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,152625
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025304
|3,10
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010345
|2,54
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,360859
|2,23
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,641314
|1,23
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,410873
|1,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,718366
|5,86
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,681174
|4,94
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,924062
|4,60
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057947
|4,42
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,114537
|4,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,370581
|5,07
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,067971
|4,08
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,017054
|2,34
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,041886
|2,17
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,248809
|1,96
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,624463
|2,94
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,114932
|2,03
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,380843
|1,43
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,991330
|1,12
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,627922
|0,73
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,553982
|1,34
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,976461
|0,08
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,052393
|0,19
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,634343
|0,19
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,380306
|0,18
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061921
|0,18
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,072356
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039544
|-2,34
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,082434
|-2,16
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,065776
|-2,15
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,218365
|-2,14
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,088245
|-2,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,687609
|-2,00
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,080606
|-1,72
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041878
|-1,19
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036754
|-0,91
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043943
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112050
|-1,59
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,082040
|-1,28
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,113051
|-1,19
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|134,313140
|-0,43
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,104113
|-0,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,107202
|-2,29
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,325177
|-1,91
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022187
|-1,12
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,652319
|-0,83
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,076161
|-0,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027534
|-2,08
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,102958
|-2,00
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,869277
|-1,87
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,806140
|-1,28
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,271809
|-1,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,099184
|-1,08
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,123233
|-1,01
|İş Portföy Altın Fonu
|0,048485
|-0,99
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036948
|-0,99
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,042533
|-0,99
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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