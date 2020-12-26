Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

26.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:05
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıOsmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1385530,47
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7580430,41
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5940160,40
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0278980,34
Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0273270,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2945790,87
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3690060,78
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,2375950,50
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5404050,44
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2097910,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,6910715,70
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,1777295,65
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1253135,43
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6946925,08
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1100284,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,1303657,84
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0634482,57
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4024822,07
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,4143131,78
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1206551,66
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4594843,52
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3302551,68
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5809711,51
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,8183941,38
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0688250,95
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0454640,31
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1807380,29
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0615340,29
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0065400,28
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9108890,28
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,045932-2,11
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF726,017319-1,94
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,060363-1,49
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,724083-1,47
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,106187-1,46
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025372-3,40
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044637-2,60
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010327-2,58
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,021154-2,13
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043059-2,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,057489-2,95
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,114668-2,89
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,083170-2,88
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,042679-2,82
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,053273-2,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,379951-1,90
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,077816-1,66
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,111617-1,36
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,025446-0,45
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022622-0,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,167584-2,72
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,060759-2,14
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,864723-1,71
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,999147-1,70
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,954800-1,69
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,866076-2,82
QNB Finans Portföy Altın BYF40,438991-2,79
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,647625-2,66
Ak Portföy Altın Fonu0,102667-2,20
Garanti Portföy Altın Fonu0,127327-2,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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