Yatırımcı rehberi (6)
26.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:05
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıOsmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,138553
|0,47
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,758043
|0,41
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,594016
|0,40
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027898
|0,34
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027327
|0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,294579
|0,87
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,369006
|0,78
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,237595
|0,50
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,540405
|0,44
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,209791
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,691071
|5,70
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,177729
|5,65
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,125313
|5,43
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,694692
|5,08
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110028
|4,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,130365
|7,84
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,063448
|2,57
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,402482
|2,07
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,414313
|1,78
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,120655
|1,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,459484
|3,52
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,330255
|1,68
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,580971
|1,51
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,818394
|1,38
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,068825
|0,95
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,045464
|0,31
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,180738
|0,29
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061534
|0,29
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,006540
|0,28
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,910889
|0,28
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045932
|-2,11
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|726,017319
|-1,94
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060363
|-1,49
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,724083
|-1,47
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,106187
|-1,46
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025372
|-3,40
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044637
|-2,60
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010327
|-2,58
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,021154
|-2,13
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043059
|-2,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,057489
|-2,95
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,114668
|-2,89
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,083170
|-2,88
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042679
|-2,82
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,053273
|-2,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,379951
|-1,90
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,077816
|-1,66
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,111617
|-1,36
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,025446
|-0,45
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022622
|-0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,167584
|-2,72
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060759
|-2,14
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,864723
|-1,71
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,999147
|-1,70
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,954800
|-1,69
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,866076
|-2,82
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,438991
|-2,79
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,647625
|-2,66
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102667
|-2,20
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127327
|-2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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