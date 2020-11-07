Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

07.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:15
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy...

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,079733 5,84
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,430920 5,11
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,048205 5,09
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068489 5,00
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,040458 4,73
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,039171 11,82
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009521 10,27
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,010199 10,10
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046609 7,30
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,089963 6,43
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,058507 12,07
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,119709 10,95
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 142,242312 10,50
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,109512 10,36
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,042029 9,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,057207 6,11
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,023136 5,16
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,114184 4,57
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,332071 4,51
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,053110 4,00
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,175632 7,64
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,068946 4,33
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,332281 4,32
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,115963 4,19
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,983991 4,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,943326 4,85
TEB Portföy Altın Fonu 0,122417 4,51
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,073068 4,48
Fiba Portföy Altın Fonu 0,043209 4,47
Ak Portföy Altın Fonu 0,115879 4,45
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,023912 0,27
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,618887 0,26
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060368 0,26
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,874936 0,26
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 101,264827 0,25
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049225 -0,80
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,804696 -0,76
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025927 -0,63
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,413400 -0,55
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 118,570747 -0,36
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251077 -0,33
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,547498 -0,32
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,866660 -0,22
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227928 -0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,014836 -0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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