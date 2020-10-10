Yatırımcı rehberi (6)
10.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:08
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,169093
|3,36
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,073729
|2,87
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059602
|2,71
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087773
|2,61
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,168779
|2,61
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009554
|8,62
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023998
|4,71
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,649814
|3,79
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042799
|3,64
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035440
|3,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,037758
|5,30
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,100041
|4,77
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,048905
|4,54
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,108232
|4,18
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,055099
|4,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,930677
|5,61
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,390878
|3,14
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,973429
|2,75
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,106936
|1,96
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,105585
|1,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029541
|3,39
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,132011
|2,77
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,277185
|2,69
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,029780
|2,36
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030781
|2,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,716078
|2,93
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106505
|1,72
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057778
|1,67
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051908
|1,64
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132174
|1,63
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,013608
|0,24
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059787
|0,22
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,866642
|0,22
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,037049
|0,22
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,170306
|0,22
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,582124
|-0,89
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231374
|-0,75
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,824922
|-0,30
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,071628
|-0,15
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,630285
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,134140
|-1,95
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040511
|-1,78
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079612
|-1,76
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|88,029356
|-0,63
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,071145
|-0,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,011413
|-0,34
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112524
|-0,14
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,419914
|-0,09
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|85,493494
|-0,03
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,035956
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,019441
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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