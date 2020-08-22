Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
22.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:03
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,804987
|1,06
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,568280
|0,99
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,226860
|0,89
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,248383
|0,73
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,010739
|0,63
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032137
|1,33
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,934176
|0,69
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022896
|0,65
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,697957
|0,51
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,954601
|0,43
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021727
|4,19
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,986678
|4,05
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,195122
|3,90
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|14,595055
|3,89
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,094941
|3,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,776239
|3,15
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,311924
|3,01
|HSBC Portföy Değ. Fon
|112,190773
|2,21
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051610
|1,82
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,097109
|1,69
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,675851
|1,88
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,976293
|1,17
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018547
|0,43
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,591278
|0,19
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,087625
|0,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,553464
|1,55
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,849203
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058983
|0,17
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,605363
|0,16
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|384,176400
|0,16
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022440
|0,16
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|73,157543
|0,16
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,950822
|-1,12
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,081525
|-0,87
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,042864
|-0,71
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,059015
|-0,62
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,197027
|-0,52
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,561613
|-1,91
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,345271
|-0,79
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039527
|-0,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,077392
|-0,17
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,109451
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,052236
|-1,99
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,045509
|-1,89
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,334004
|-1,34
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,033912
|-0,92
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,099961
|-0,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030118
|-1,17
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,096899
|-0,48
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,501872
|-0,37
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,712289
|-0,33
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,292531
|-0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,027339
|-1,68
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,858208
|-0,56
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,833898
|-0,35
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,001116
|-0,35
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,026725
|-0,29
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,125976
|-0,42
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,107692
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064193
|-0,38
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,101690
|-0,36
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,839421
|-0,35
(Sürecek)
Kaynak: AA