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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

Yatırımcı rehberi (6)
22.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:03

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,804987 1,06
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,568280 0,99
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,226860 0,89
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,248383 0,73
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,010739 0,63
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032137 1,33
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,934176 0,69
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022896 0,65
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,697957 0,51
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,954601 0,43
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021727 4,19
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,986678 4,05
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195122 3,90
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,595055 3,89
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,094941 3,88
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,776239 3,15
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,311924 3,01
HSBC Portföy Değ. Fon 112,190773 2,21
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051610 1,82
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,097109 1,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,675851 1,88
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,976293 1,17
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018547 0,43
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,591278 0,19
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,087625 0,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,553464 1,55
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,849203 0,21
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058983 0,17
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,605363 0,16
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 384,176400 0,16
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022440 0,16
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,157543 0,16
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,950822 -1,12
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,081525 -0,87
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,042864 -0,71
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059015 -0,62
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,197027 -0,52
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,561613 -1,91
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,345271 -0,79
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039527 -0,24
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,077392 -0,17
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,109451 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052236 -1,99
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045509 -1,89
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,334004 -1,34
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033912 -0,92
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,099961 -0,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030118 -1,17
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,096899 -0,48
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,501872 -0,37
Aura Portföy Değ. Fon 0,712289 -0,33
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,292531 -0,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,027339 -1,68
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,858208 -0,56
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,833898 -0,35
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,001116 -0,35
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026725 -0,29
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,125976 -0,42
TEB Portföy Altın Fonu 0,107692 -0,38
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064193 -0,38
Ak Portföy Altın Fonu 0,101690 -0,36
HSBC Portföy Altın Fonu 3,839421 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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