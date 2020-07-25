Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro.
25.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:05
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,033287
|2,27
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,746944
|2,04
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,057397
|2,01
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,191431
|1,78
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039974
|1,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,037976
|3,98
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,475974
|3,09
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020681
|1,92
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,901675
|1,67
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,085851
|1,64
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,100147
|4,90
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,287683
|2,61
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|14,180095
|2,09
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,314990
|1,79
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,031161
|1,69
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,490933
|5,34
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,546961
|2,87
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,093574
|1,98
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,533025
|1,81
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,542402
|1,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,704344
|3,52
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055109
|3,48
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,068917
|3,45
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,595009
|3,16
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,722028
|3,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|32,705198
|17,96
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,833673
|4,38
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,450151
|4,16
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,500500
|3,67
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058470
|3,62
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,056412
|0,17
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,017889
|0,16
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,124933
|0,15
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058611
|0,15
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|1,002046
|0,15
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|656,783216
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042225
|-2,65
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021494
|-1,07
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,187404
|-1,02
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,465038
|-1,00
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045416
|-0,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,797675
|-0,32
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,408174
|-0,06
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,316746
|-0,05
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,202591
|-0,02
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|1,929125
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028188
|-0,08
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,643481
|-0,03
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA