HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro.

Yatırımcı rehberi (6)
25.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:05

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033287 2,27
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,746944 2,04
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,057397 2,01
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,191431 1,78
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039974 1,40
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,037976 3,98
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,475974 3,09
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020681 1,92
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,901675 1,67
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,085851 1,64
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,100147 4,90
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,287683 2,61
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 14,180095 2,09
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,314990 1,79
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031161 1,69
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,490933 5,34
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,546961 2,87
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,093574 1,98
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,533025 1,81
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,542402 1,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,704344 3,52
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,055109 3,48
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,068917 3,45
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,595009 3,16
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,722028 3,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 32,705198 17,96
QNB Finans Portföy Altın BYF 36,833673 4,38
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,450151 4,16
HSBC Portföy Altın Fonu 3,500500 3,67
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,058470 3,62
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,056412 0,17
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,017889 0,16
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,124933 0,15
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058611 0,15
Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,002046 0,15
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 656,783216 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042225 -2,65
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021494 -1,07
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,187404 -1,02
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,465038 -1,00
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045416 -0,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,797675 -0,32
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,408174 -0,06
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,316746 -0,05
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,202591 -0,02
Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,929125 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028188 -0,08
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,643481 -0,03

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Magazin
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Politika
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak Politika
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Yargıtay'dan babalara 'soyadı' müjdesi! Çocuğun yararına olmadıkça değiştirilemeyecek
Yargıtay'dan babalara "soyadı" müjdesi! Çocuğun yararına olmadıkça değiştirilemeyecek
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik anları anbean kamerada
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik anları anbean kamerada
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Can Yaman Hazal Kaya Can Bonomo Selçuk Yöntem
Spor Falcao Selçuk İnan Fatih Terim Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 11:08:39. #1.14#
title