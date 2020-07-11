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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

Yatırımcı rehberi (6)
11.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:07

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039740 1,62
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,691472 1,44
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,075941 0,36
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,024176 0,27
Ziraat Port. Halkbank Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 107,135776 0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036789 3,26
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020331 2,89
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,404985 1,09
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071814 0,83
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036371 0,80
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063550 5,46
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031099 4,35
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 105,782755 3,63
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 83,851401 3,53
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040551 3,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,471786 2,36
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008563 1,45
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029627 1,07
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 38,394734 1,02
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,162618 0,88
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,037672 2,44
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,653529 2,32
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,053455 2,31
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,552598 2,26
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,640358 0,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,777158 3,17
TEB Portföy Altın Fonu 0,095634 2,44
İş Portföy Altın Fonu 0,043775 2,41
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,056674 2,41
Garanti Portföy Altın Fonu 0,111457 2,41
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058439 0,14
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,847918 0,14
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,121665 0,14
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,819241 0,14
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,019472 0,14
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587524 -1,94
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835360 -1,78
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233664 -1,68
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 119,921476 -0,95
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 176,137944 -0,88
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008144 -0,74
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,406910 -4,28
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045214 -4,12
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088308 -3,95
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,815680 -2,32
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,027888 -2,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,507163 -1,51
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,528220 -1,31
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,027489 -0,61
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020672 -0,60
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,035724 -0,53
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,166848 -1,53
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,787414 -0,83
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,601495 -0,48
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,061926 -0,41
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055063 -0,04

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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