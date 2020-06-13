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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

Yatırımcı rehberi (6)
13.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:09

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038175 2,33
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,647737 2,05
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,289631 1,21
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 655,450419 1,00
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051197 0,79
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034534 2,18
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019049 1,71
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,975356 0,43
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,619969 0,29
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,580595 0,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,098854 2,83
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041622 2,38
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,138741 2,14
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,833758 2,12
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,478052 1,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,370947 1,79
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008147 1,56
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 37,311979 1,27
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,150334 1,20
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,180151 1,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050805 2,05
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,484697 1,85
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,569453 1,84
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,984652 1,72
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,637869 1,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,227521 2,95
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,991839 2,78
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,719084 2,18
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053927 2,07
Deniz Port. Altın Fonu 0,046366 2,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,115248 0,16
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058103 0,15
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,001048 0,14
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,809211 0,14
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022308 0,14
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,593681 -0,31
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025427 -0,07
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236381 -0,04
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,846276 -0,03
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,253340 -0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007415 -3,16
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,884948 -0,86
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035109 -0,59
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,788476 -0,37
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069436 -0,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074690 -3,83
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085307 -1,94
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,710144 -1,27
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028054 -1,25
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 94,994512 -1,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 106,460083 -0,50
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020238 -0,46
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,026705 -0,41
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,019194 -0,27
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,112906 -0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,483376 -0,19
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028256 -0,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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