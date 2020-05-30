Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060210 1,55 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,502132 1,22 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035784 1,11 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,834172 0,58 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 384,039112 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,831338 3,41 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069174 1,39 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034958 0,88 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028646 0,77 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,771567 0,56 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,722679 4,43 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,471595 4,01 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044475 3,59 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106689 3,37 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,013879 3,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,292309 4,24 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047713 2,55 Aura Portföy Değ. Fon 0,711832 1,71 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,662056 1,69 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,224384 1,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,980095 1,26 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,446468 0,66 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,998561 0,57 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,587163 0,54 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,596718 0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,984301 2,95 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,590690 0,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,111800 0,15 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,804030 0,15 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057927 0,14 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,983596 0,14 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022246 0,14 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031092 -1,20 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054646 -0,78 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,182830 -0,74 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,322143 -0,52 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,311263 -0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007002 -2,45 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018066 -2,29 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034428 -1,24 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,957364 -0,15 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,936690 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,215109 -0,82 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053234 -0,75 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,704378 -0,52 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087661 -0,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,088551 -0,90 HSBC Portföy Değ. Fon 104,613962 -0,57 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,476064 -0,39 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,122473 -0,12 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029089 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,562157 -1,43 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,979484 -1,30 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050490 -1,27 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,476063 -1,27 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024716 -0,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,090194 -1,37 İş Portföy Altın Fonu 0,041272 -1,37 Deniz Port. Altın Fonu 0,046102 -1,37 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031610 -1,36 Ak Portföy Altın Fonu 0,085018 -1,34

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(Sürecek)

Kaynak: AA