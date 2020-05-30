Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy...
30.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:03
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,060210
|1,55
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,502132
|1,22
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035784
|1,11
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,834172
|0,58
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|384,039112
|0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,831338
|3,41
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069174
|1,39
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034958
|0,88
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028646
|0,77
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,771567
|0,56
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,722679
|4,43
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|15,471595
|4,01
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044475
|3,59
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106689
|3,37
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,013879
|3,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,292309
|4,24
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,047713
|2,55
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,711832
|1,71
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,662056
|1,69
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,224384
|1,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,980095
|1,26
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,446468
|0,66
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,998561
|0,57
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,587163
|0,54
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,596718
|0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,984301
|2,95
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,590690
|0,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,111800
|0,15
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,804030
|0,15
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057927
|0,14
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,983596
|0,14
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022246
|0,14
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031092
|-1,20
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,054646
|-0,78
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,182830
|-0,74
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,322143
|-0,52
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,311263
|-0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007002
|-2,45
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018066
|-2,29
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034428
|-1,24
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,957364
|-0,15
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,936690
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,215109
|-0,82
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,053234
|-0,75
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,704378
|-0,52
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,087661
|-0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,088551
|-0,90
|HSBC Portföy Değ. Fon
|104,613962
|-0,57
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,476064
|-0,39
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,122473
|-0,12
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029089
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,562157
|-1,43
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,979484
|-1,30
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050490
|-1,27
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,476063
|-1,27
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024716
|-0,24
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,090194
|-1,37
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041272
|-1,37
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046102
|-1,37
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031610
|-1,36
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,085018
|-1,34
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA