Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.
23.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:07
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035392
|3,23
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059289
|2,65
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031471
|2,64
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,055075
|2,09
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,184198
|1,57
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007178
|15,14
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018489
|5,77
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,737977
|2,58
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,753651
|1,77
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,761670
|1,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,012244
|4,59
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,664742
|4,28
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,706302
|4,20
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064015
|4,11
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,061737
|3,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,239800
|6,61
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,125061
|4,53
|HSBC Portföy Değ. Fon
|105,214223
|2,40
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,284710
|2,34
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,189378
|2,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,578643
|3,54
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,955432
|2,71
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,436959
|1,54
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,987186
|0,92
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019074
|0,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,269459
|5,54
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,110120
|0,17
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057844
|0,16
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,801341
|0,16
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,232444
|0,15
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,975132
|0,15
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|652,731752
|-2,33
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,050328
|-0,82
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,586285
|-0,38
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,796640
|-0,25
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074049
|-0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034859
|-1,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,068227
|-1,29
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028427
|-0,56
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034653
|-0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026606
|-0,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,143788
|-1,13
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022585
|-0,49
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029101
|-0,10
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|36,641087
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,586989
|-1,53
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,992382
|-1,36
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,797402
|-1,27
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024776
|-1,25
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,185521
|-0,69
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,496393
|-2,62
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,240373
|-0,73
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,054262
|-0,65
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,037000
|-0,47
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046742
|-0,47
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA