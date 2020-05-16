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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Osmanlı Portföy Özel Sek.

Yatırımcı rehberi (6)
16.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:20

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,927317 0,44
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025137 0,29
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 173,301733 0,27
Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023425 0,26
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025836 0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006234 0,81
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,931103 0,56
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025362 4,52
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,021050 4,39
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,967836 4,30
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,086543 3,14
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,650016 2,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,032896 2,34
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,438687 0,78
HSBC Portföy Değ. Fon 102,744980 0,73
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032985 0,73
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,022088 0,64
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,903904 5,72
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,415178 4,67
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,524638 4,44
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,969069 1,32
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019039 0,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,996035 1,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,108197 0,18
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057751 0,17
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,798484 0,17
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,218296 0,16
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028417 0,16
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057756 -4,55
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074176 -3,42
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050746 -3,19
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034284 -3,14
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,614875 -3,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017481 -6,06
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,669013 -5,92
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069116 -3,96
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034786 -3,78
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028586 -3,66
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041865 -6,26
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085156 -6,02
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037047 -5,46
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081509 -4,92
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073117 -4,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,162957 -6,96
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,156831 -3,41
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,088204 -3,07
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045650 -1,77
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019581 -1,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025090 -3,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,627196 -3,39
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,833308 -3,22
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051320 -2,58
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,500939 -2,45
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032194 -2,73
TEB Portföy Altın Fonu 0,091863 -2,70
İş Portföy Altın Fonu 0,042033 -2,69
Deniz Port. Altın Fonu 0,046964 -2,69
Ak Portföy Altın Fonu 0,086541 -2,65

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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