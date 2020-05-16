Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Osmanlı Portföy Özel Sek.
16.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:20
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,927317
|0,44
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025137
|0,29
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|173,301733
|0,27
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,023425
|0,26
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025836
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006234
|0,81
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,931103
|0,56
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,025362
|4,52
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,021050
|4,39
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,967836
|4,30
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,086543
|3,14
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,650016
|2,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,032896
|2,34
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,438687
|0,78
|HSBC Portföy Değ. Fon
|102,744980
|0,73
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032985
|0,73
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,022088
|0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,903904
|5,72
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,415178
|4,67
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,524638
|4,44
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,969069
|1,32
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019039
|0,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,996035
|1,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,108197
|0,18
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057751
|0,17
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,798484
|0,17
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,218296
|0,16
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028417
|0,16
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057756
|-4,55
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074176
|-3,42
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,050746
|-3,19
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034284
|-3,14
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,614875
|-3,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017481
|-6,06
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,669013
|-5,92
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069116
|-3,96
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034786
|-3,78
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028586
|-3,66
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041865
|-6,26
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,085156
|-6,02
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037047
|-5,46
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081509
|-4,92
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,073117
|-4,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,162957
|-6,96
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,156831
|-3,41
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,088204
|-3,07
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,045650
|-1,77
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019581
|-1,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025090
|-3,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,627196
|-3,39
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,833308
|-3,22
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051320
|-2,58
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,500939
|-2,45
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032194
|-2,73
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,091863
|-2,70
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042033
|-2,69
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046964
|-2,69
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,086541
|-2,65
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA