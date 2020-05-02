Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059091 4,32 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,031959 3,82 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,313480 2,93 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,598392 2,66 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,075083 2,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,792813 4,94 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,738393 2,73 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,543331 2,29 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,751673 2,27 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035227 2,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,472081 6,74 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024899 6,20 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075570 5,44 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,511591 5,29 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,790923 5,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,233692 8,05 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,961926 6,05 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,088133 3,53 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,187544 2,58 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019998 2,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,481119 9,30 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,851963 6,15 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,385481 5,74 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,952362 2,23 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,838173 1,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,150327 0,66 Ak Portföy Altın Fonu 0,086708 0,45 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032272 0,45 Garanti Portföy Altın Fonu 0,107007 0,43 İş Portföy Altın Fonu 0,042092 0,41 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,836461 0,17 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,103996 0,17 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,792236 0,16 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057545 0,14 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022112 0,14 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033359 -1,46 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 667,807502 -0,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005326 -8,08 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017056 -2,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,520658 -0,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029417 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 33,851151 -1,11

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(Sürecek)

Kaynak: AA