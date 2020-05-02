Yatırımcı rehberi (6)
02.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059091
|4,32
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,031959
|3,82
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,313480
|2,93
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,598392
|2,66
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,075083
|2,65
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,792813
|4,94
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,738393
|2,73
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,543331
|2,29
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,751673
|2,27
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035227
|2,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,472081
|6,74
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024899
|6,20
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,075570
|5,44
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,511591
|5,29
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,790923
|5,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,233692
|8,05
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,961926
|6,05
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,088133
|3,53
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,187544
|2,58
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019998
|2,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,481119
|9,30
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,851963
|6,15
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,385481
|5,74
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,952362
|2,23
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,838173
|1,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,150327
|0,66
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,086708
|0,45
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032272
|0,45
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,107007
|0,43
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042092
|0,41
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,836461
|0,17
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,103996
|0,17
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,792236
|0,16
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057545
|0,14
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022112
|0,14
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033359
|-1,46
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|667,807502
|-0,67
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005326
|-8,08
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017056
|-2,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|67,520658
|-0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029417
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,851151
|-1,11
(Sürecek)
Kaynak: AA