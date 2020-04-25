Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575867 6,19 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,820226 5,84 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230031 5,15 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,247481 3,83 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,280141 3,54 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,334754 1,39 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,692127 1,28 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,895913 1,26 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,712744 1,15 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,508793 1,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081852 14,76 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,869190 5,64 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,907518 5,11 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,252768 4,82 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058732 4,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,850046 4,45 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019173 3,90 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,085125 3,42 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,488559 3,39 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019865 2,95 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,355150 6,03 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,310291 5,08 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,744730 3,96 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,795373 2,02 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,595942 1,78 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 34,229459 0,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,835001 0,26 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,102075 0,21 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,789415 0,20 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021934 0,20 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 67,466615 0,19 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,384856 -1,66 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033854 -1,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005794 -24,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017496 -6,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051390 -0,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,596982 -0,40 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037475 -0,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083808 -0,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043300 -0,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,335221 -1,58 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,974566 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,587292 -0,13 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,498196 -0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,005412 -2,06 HSBC Portföy Altın Fonu 3,258081 -0,33 İş Portföy Altın Fonu 0,041919 -0,31 Deniz Port. Altın Fonu 0,046888 -0,28 Garanti Portföy Altın Fonu 0,106551 -0,25

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(Sürecek)

Kaynak: AA