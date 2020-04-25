HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi
Ekonomi, Haber

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.

25.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:06
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575867 6,19
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,820226 5,84
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230031 5,15
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,247481 3,83
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,280141 3,54
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,334754 1,39
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,692127 1,28
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,895913 1,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,712744 1,15
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,508793 1,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081852 14,76
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,869190 5,64
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,907518 5,11
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,252768 4,82
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058732 4,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,850046 4,45
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019173 3,90
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,085125 3,42
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,488559 3,39
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019865 2,95
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,355150 6,03
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,310291 5,08
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,744730 3,96
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,795373 2,02
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,595942 1,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,229459 0,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,835001 0,26
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,102075 0,21
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,789415 0,20
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021934 0,20
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 67,466615 0,19
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,384856 -1,66
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033854 -1,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005794 -24,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017496 -6,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051390 -0,48
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,596982 -0,40
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037475 -0,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083808 -0,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043300 -0,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,335221 -1,58
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,974566 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,587292 -0,13
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,498196 -0,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,005412 -2,06
HSBC Portföy Altın Fonu 3,258081 -0,33
İş Portföy Altın Fonu 0,041919 -0,31
Deniz Port. Altın Fonu 0,046888 -0,28
Garanti Portföy Altın Fonu 0,106551 -0,25

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Ekonomi
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Ekonomi
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Üreticiler bayram ediyor! Koronavirüs portakalı dalında sattırdı Ekonomi
Üreticiler bayram ediyor! Koronavirüs portakalı dalında sattırdı
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü Ekonomi
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Ekonomi
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Kilosu 7 bin liradan satılıyor ama alıcıları sıraya girdi Ekonomi
Kilosu 7 bin liradan satılıyor ama alıcıları sıraya girdi
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Aslı Enver Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Loris Karius Ergin Ataman Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 13:04:28. #1.15#
title