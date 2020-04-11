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Araç, Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy...

11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056845 8,28
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029252 5,65
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050745 3,81
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,301899 3,62
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,171150 3,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,576862 10,03
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018966 8,35
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032517 6,73
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033638 5,75
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,455762 4,74
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068886 11,68
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,833758 11,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,071706 11,35
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,905871 10,18
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,532112 10,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,130929 11,68
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,696769 9,37
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044196 5,75
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,270015 5,18
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007350 5,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,245466 6,77
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,635279 6,36
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,236736 5,66
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,048231 5,53
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,507174 4,97
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,470909 7,09
HSBC Portföy Altın Fonu 3,082372 5,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,051478 5,59
TEB Portföy Altın Fonu 0,086794 5,58
Deniz Port. Altın Fonu 0,044394 5,52
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057256 0,18
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,097868 0,17
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,782881 0,17
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028212 0,16
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,831457 0,16
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,778509 -0,40
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 114,951979 -0,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,220459 -0,29
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025434 -0,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548809 -0,24
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 366,693039 -0,13
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 167,772187 -0,12
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,242130 -0,06
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,029065 -0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024466 -0,33

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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