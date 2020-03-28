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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro.

28.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:20
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028926 8,51
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050098 5,16
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053631 4,37
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,15872 4,33
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,167947 4,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030307 11,5
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031452 7,17
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,339706 6,99
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062579 5,05
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,394416 4,85
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,066811 29,31
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,854784 14,99
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,474138 14,64
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,740223 14,25
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,77277 13,74
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,574275 15,2
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,050145 12,57
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007057 10,7
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,25396 5,72
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,077336 5,56
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,166651 15,34
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,180035 14,76
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,547399 12,25
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,044862 7,06
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,411587 6,88
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,505571 18,16
QNB Finans Portföy Altın BYF 29,94146 8,05
Fiba Portföy Altın Fonu 0,028275 7,63
HSBC Portföy Altın Fonu 2,863781 7,27
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,047847 7,26
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028128 0,19
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,094066 0,18
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,650579 0,18
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021939 0,17
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057062 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 614,4578 -2,19
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031391 -1,41
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044883 -0,87
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,769432 -0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007537 -4,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,016993 -1,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,567398 -0,64
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024029 -0,45
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,113076 -0,28
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,397499 -0,28
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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