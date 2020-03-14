SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

14.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:16
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 605,238218 3,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067926 0,33
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025321 0,23
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,021625 0,22
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,602317 0,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,681840 0,22
Ak Portföy ÖPY İki. Serb. Özel Fon 1,974291 0,19
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,038641 0,18
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,056205 0,18
Ak Portföy Değ. Fon 0,173928 0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,386097 2,71
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043920 2,70
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,311954 2,58
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,398051 0,68
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,573046 0,61
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,079142 3,05
Deniz Port. Altın Fonu 0,040463 3,01
Garanti Portföy Altın Fonu 0,091856 3,01
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046883 3,01
Ak Portföy Altın Fonu 0,074611 3,00
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,770926 0,19
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056861 0,19
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,586049 0,18
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,087579 0,18
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,648315 0,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,304187 -10,46
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034938 -10,26
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054131 -7,78
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028832 -6,31
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049914 -4,80
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009064 -28,38
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,178168 -15,66
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029877 -7,86
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019250 -7,83
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,553639 -7,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060151 -27,38
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,084575 -21,39
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,384530 -20,96
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,658933 -20,34
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048182 -20,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,480898 -23,82
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,077159 -12,36
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042438 -11,81
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,560833 -11,44
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255584 -11,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,163588 -17,01
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,163929 -15,05
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,605807 -13,37
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,798240 -1,71
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,012741 -0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,109007 -5,18
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,643706 -1,53

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Ekonomi
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Ekonomi
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu Ekonomi
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Ekonomi
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Araç sahipleri bayram ediyor! Benzin fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk Ekonomi
Araç sahipleri bayram ediyor! Benzin fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Ekonomi
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Vladimir Putin Berat Albayrak İçişleri Bakanı
Magazin Muhterem Nur Demet Akalın Burcu Kıratlı Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Sergen Yalçın Göksel Gümüşdağ Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Nisan Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 11:31:48. #1.15#