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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.

07.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:28
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575933 3,62
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230351 3,29
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,811452 2,86
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,244843 1,83
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025718 1,68
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,856563 0,50
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,691931 0,48
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,336361 0,43
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,543149 0,34
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,463773 0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,082834 3,49
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,523639 2,82
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,192306 2,42
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,334097 1,86
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,547904 1,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,020294 2,14
HSBC Portföy Değ. Fon 103,178531 1,64
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,521436 1,58
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,027805 1,47
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020301 1,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,853664 1,97
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,370062 0,80
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,402112 0,71
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,515927 0,16
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017666 0,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,088593 0,20
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,767554 0,19
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,824875 0,19
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021684 0,19
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056753 0,19
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038934 -1,69
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,573496 -1,45
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058700 -1,20
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 586,847728 -1,20
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046052 -0,84
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012656 -3,26
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029409 -1,66
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032426 -0,91
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,582664 -0,79
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,671734 -0,73
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027029 -1,31
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,949021 -1,19
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042828 -1,15
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063079 -0,87
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060376 -0,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,943965 -2,03
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,226073 -1,69
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,088992 -0,96
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048119 -0,75
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,072668 -0,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,349550 -2,37
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,279006 -2,07
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042764 -1,97
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023975 -1,72
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,557467 -1,71
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,262008 -4,60
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045515 -2,59
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026813 -2,58
TEB Portföy Altın Fonu 0,076800 -2,57
Deniz Port. Altın Fonu 0,039280 -2,54

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Kaynak: AA

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