Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.
07.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:28
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575933
|3,62
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230351
|3,29
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,811452
|2,86
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,244843
|1,83
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025718
|1,68
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,856563
|0,50
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,691931
|0,48
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,336361
|0,43
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,543149
|0,34
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,463773
|0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,082834
|3,49
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,523639
|2,82
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,192306
|2,42
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|38,334097
|1,86
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|66,547904
|1,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,020294
|2,14
|HSBC Portföy Değ. Fon
|103,178531
|1,64
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,521436
|1,58
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,027805
|1,47
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020301
|1,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,853664
|1,97
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,370062
|0,80
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,402112
|0,71
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,515927
|0,16
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017666
|0,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,088593
|0,20
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,767554
|0,19
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,824875
|0,19
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021684
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056753
|0,19
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038934
|-1,69
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,573496
|-1,45
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058700
|-1,20
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|586,847728
|-1,20
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,046052
|-0,84
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012656
|-3,26
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029409
|-1,66
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032426
|-0,91
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,582664
|-0,79
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,671734
|-0,73
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027029
|-1,31
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,949021
|-1,19
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042828
|-1,15
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063079
|-0,87
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060376
|-0,85
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,943965
|-2,03
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,226073
|-1,69
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,088992
|-0,96
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,048119
|-0,75
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,072668
|-0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,349550
|-2,37
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,279006
|-2,07
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042764
|-1,97
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023975
|-1,72
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,557467
|-1,71
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,262008
|-4,60
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,045515
|-2,59
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,026813
|-2,58
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,076800
|-2,57
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,039280
|-2,54
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA