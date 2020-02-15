Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç.
15.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:06
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,636339
|1,53
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,066352
|1,31
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|581,997271
|1,06
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,060108
|0,89
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039324
|0,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014173
|2,20
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,771528
|1,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021521
|1,68
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028096
|1,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062344
|1,49
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,084109
|4,00
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,048658
|2,75
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|87,602061
|2,58
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,075137
|2,28
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029563
|1,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,333368
|1,54
|Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon
|2,346269
|1,01
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,087244
|0,80
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,018440
|0,79
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,061724
|0,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041807
|1,91
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,300250
|1,89
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,230559
|1,79
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,921942
|1,37
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024362
|1,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,074035
|1,99
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043784
|1,99
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,037848
|1,99
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025764
|1,98
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,631003
|1,94
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056435
|0,19
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,643693
|0,18
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059943
|0,18
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,757704
|0,18
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021707
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,573642
|-2,04
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030856
|-1,86
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,808291
|-1,62
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228176
|-1,62
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025679
|-1,55
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,738999
|-0,30
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,350249
|-0,23
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,540207
|-0,19
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,883389
|-0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,118851
|-5,16
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060965
|-4,85
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,130336
|-3,51
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035177
|-2,82
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,231777
|-2,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,204282
|-2,21
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,545029
|-1,88
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,873948
|-1,81
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,028423
|-1,51
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,191208
|-1,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,445197
|-1,03
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,522778
|-0,49
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,856784
|-0,14
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018490
|-0,04
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA