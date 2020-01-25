Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro.
25.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:06
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030741
|1,78
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051777
|1,65
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,181469
|1,54
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,493803
|1,52
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,177042
|1,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027426
|1,04
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060676
|0,89
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,723390
|0,86
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,483476
|0,83
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,850854
|0,63
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,076275
|8,47
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,256693
|3,23
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,919514
|2,54
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034375
|2,53
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064364
|2,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,092839
|2,18
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,280359
|1,90
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,082829
|1,62
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,147550
|1,35
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,971685
|1,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,418095
|4,56
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,474694
|3,99
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,850439
|3,62
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,514916
|1,46
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023773
|1,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,684138
|1,84
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,067288
|0,34
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,230703
|0,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056121
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,748212
|0,19
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021592
|0,19
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,640270
|0,18
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059624
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038643
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015023
|-4,33
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025433
|-1,97
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022260
|-1,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029270
|-0,79
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045262
|-0,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031840
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,254365
|-0,12
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,189623
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,082829
|-0,22
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024851
|-0,19
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,071252
|-0,10
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,036403
|-0,08
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029057
|-0,07
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA