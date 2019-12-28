Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.
28.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,781718
|1,24
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,553645
|1,17
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,221724
|1,04
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|165,749554
|0,74
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,141527
|0,64
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027038
|2,83
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,437209
|1,07
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022998
|0,99
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,670804
|0,92
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,793140
|0,85
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,064288
|5,81
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|72,738166
|3,98
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058336
|3,91
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031043
|3,54
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,174405
|3,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,014588
|3,84
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007394
|2,87
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,821475
|2,32
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,086726
|2,09
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,048978
|1,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,665400
|3,40
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,334506
|3,23
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,274508
|3,15
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,224692
|2,02
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,159904
|1,90
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,533933
|5,83
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,817180
|2,20
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,069334
|2,18
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040902
|2,16
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035611
|2,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,911733
|0,21
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,574515
|0,19
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|117,161796
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055683
|0,19
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021429
|0,19
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|571,205564
|-0,05
(Sürecek)
Kaynak: AA