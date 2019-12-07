Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.
07.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:10
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548968
|0,62
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,991427
|0,58
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028349
|0,45
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,164311
|0,44
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,773517
|0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025490
|1,44
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,763757
|0,67
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,301754
|0,44
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,491710
|0,39
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,392250
|0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,067119
|14,89
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054969
|7,00
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029132
|6,73
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,100059
|5,11
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,072139
|4,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,913766
|7,76
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007084
|2,68
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,136141
|2,64
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,280462
|1,61
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,083901
|1,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,275726
|9,92
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,585084
|4,67
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,224113
|4,18
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,021318
|3,62
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,756750
|1,62
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038983
|1,48
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066098
|1,48
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023017
|1,47
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026974
|1,44
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,373330
|1,44
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055322
|0,24
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021296
|0,23
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,724137
|0,23
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,730172
|0,23
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,631423
|0,23
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036126
|-0,39
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061541
|-0,24
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|553,845954
|-0,20
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054835
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,474946
|-1,18
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021711
|-1,04
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057593
|-0,77
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023796
|-0,62
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030747
|-0,43
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,038423
|-2,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|73,232120
|-1,84
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,066438
|-1,53
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042382
|-1,33
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076464
|-1,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,124459
|-1,73
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,506702
|-0,42
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA