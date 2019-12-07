Yatırımcı rehberi (6)



Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları



HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.

07.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:10

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548968 0,62 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,991427 0,58 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028349 0,45 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,164311 0,44 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,773517 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025490 1,44 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,763757 0,67 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,301754 0,44 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,491710 0,39 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,392250 0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,067119 14,89 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054969 7,00 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029132 6,73 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,100059 5,11 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,072139 4,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,913766 7,76 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007084 2,68 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,136141 2,64 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,280462 1,61 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,083901 1,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275726 9,92 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585084 4,67 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,224113 4,18 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,021318 3,62 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,756750 1,62 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038983 1,48 TEB Portföy Altın Fonu 0,066098 1,48 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023017 1,47 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026974 1,44 HSBC Portföy Altın Fonu 2,373330 1,44 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055322 0,24 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021296 0,23 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,724137 0,23 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,730172 0,23 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,631423 0,23 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036126 -0,39 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061541 -0,24 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,845954 -0,20 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054835 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,474946 -1,18 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021711 -1,04 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057593 -0,77 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023796 -0,62 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030747 -0,43 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038423 -2,17 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,232120 -1,84 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066438 -1,53 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042382 -1,33 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076464 -1,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,124459 -1,73 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,506702 -0,42

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA