Yatırımcı rehberi (6)



Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları



Aura Portföy Yab. Borç.

30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:34

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,376255 2,05 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036267 1,76 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061689 1,43 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054863 1,40 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,976429 1,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,504506 2,51 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058039 1,73 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023945 1,56 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030881 1,40 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021939 1,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,058418 9,27 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,949356 4,17 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051373 4,12 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067473 2,95 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,606871 2,79 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,144202 2,69 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,775870 1,88 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,019787 1,25 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,082607 0,90 Gedik Portföy Karma Fon 0,967757 0,70 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,160600 5,07 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,174945 2,46 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,514356 2,32 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,232473 1,35 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022670 1,32 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,177482 0,46 İş Portföy Altın Fonu 0,030109 0,29 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,594156 0,24 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,839180 0,26 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055192 0,23 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 116,185628 0,23 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,629978 0,23 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021247 0,23 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,545588 -0,42 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 113,367273 -0,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218196 -0,18 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025065 -0,17 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,770252 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025128 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,662639 -0,80 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,007716 -0,77 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053389 -0,68 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,706131 -0,59 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,023276 -0,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,021668 -0,19 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,132641 -0,14 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,026804 -0,13 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,024983 -0,08 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006899 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,095707 -0,26 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,160479 -0,21 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036712 -0,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,339572 -0,31 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026590 -0,31 Garanti Portföy Altın Fonu 0,075661 -0,30 Deniz Port. Altın Fonu 0,033484 -0,30 TEB Portföy Altın Fonu 0,065137 -0,29

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(Sürecek)

Kaynak: AA