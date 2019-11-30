Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç.
30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,376255
|2,05
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036267
|1,76
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061689
|1,43
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054863
|1,40
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|554,976429
|1,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,504506
|2,51
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,058039
|1,73
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023945
|1,56
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030881
|1,40
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021939
|1,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,058418
|9,27
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,949356
|4,17
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051373
|4,12
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,067473
|2,95
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|74,606871
|2,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,144202
|2,69
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,775870
|1,88
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,019787
|1,25
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,082607
|0,90
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,967757
|0,70
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,160600
|5,07
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,174945
|2,46
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,514356
|2,32
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,232473
|1,35
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022670
|1,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,177482
|0,46
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030109
|0,29
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,594156
|0,24
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,839180
|0,26
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055192
|0,23
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|116,185628
|0,23
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,629978
|0,23
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021247
|0,23
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,545588
|-0,42
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|113,367273
|-0,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218196
|-0,18
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025065
|-0,17
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,770252
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025128
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,662639
|-0,80
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|5,007716
|-0,77
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053389
|-0,68
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|57,706131
|-0,59
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,023276
|-0,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,021668
|-0,19
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,132641
|-0,14
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,026804
|-0,13
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,024983
|-0,08
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006899
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,095707
|-0,26
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,160479
|-0,21
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036712
|-0,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,339572
|-0,31
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026590
|-0,31
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,075661
|-0,30
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033484
|-0,30
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065137
|-0,29
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA