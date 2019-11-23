Yatırımcı rehberi (6)



Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları



Ak Portföy Uzun Vad. Borç.

23.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:04

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218594 0,68 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025107 0,65 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547892 0,62 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 113,589056 0,51 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,770962 0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015082 1,00 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,747607 0,63 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,292924 0,61 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,341627 0,50 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,671977 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,053462 7,88 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026570 6,00 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049339 5,43 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,831221 5,18 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,675984 4,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,743016 5,87 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,081869 2,73 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,877933 2,44 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,275483 2,36 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046667 2,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,104606 6,05 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,480052 2,75 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,146748 2,19 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020314 1,88 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,712729 0,96 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058543 0,24 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055063 0,23 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,704014 0,23 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,628522 0,23 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 93,039803 0,23 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035639 -2,54 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,328564 -1,62 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,779834 -1,11 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060822 -0,99 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,018740 -0,86 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021663 -2,25 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030455 -1,16 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025143 -1,04 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,443144 -1,00 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057050 -0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076807 -1,44 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037365 -1,36 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065542 -1,20 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042156 -1,06 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075636 -1,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,114197 -1,58 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,007246 -0,83 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,075968 -0,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022375 -0,88 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036786 -0,84 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,098614 -0,79 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,382730 -0,77 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,202781 -0,71 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,066558 -1,02 İş Portföy Altın Fonu 0,030021 -1,00 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038522 -0,90 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026672 -0,90 Deniz Port. Altın Fonu 0,033584 -0,86

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(Sürecek)

Kaynak: AA