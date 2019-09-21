Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
21.09.2019 11:14
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,500529
|1,42
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,704031
|0,97
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,205089
|0,93
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|549,375600
|0,69
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|155,930416
|0,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015063
|5,55
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022286
|1,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,685591
|0,77
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,059206
|0,44
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040625
|0,35
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,516664
|0,16
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042936
|0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,024094
|0,66
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,285761
|0,55
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,023869
|0,39
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006541
|0,37
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,054452
|0,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017255
|0,48
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,190560
|0,43
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,432385
|0,43
|KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,387655
|0,40
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,420754
|0,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,613452
|0,32
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|90,863761
|0,32
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020693
|0,32
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057137
|0,31
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,555146
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060649
|-1,02
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,309469
|-0,70
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035916
|-0,52
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026725
|-0,44
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,062893
|-0,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023101
|-1,43
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025859
|-1,35
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056387
|-0,74
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030302
|-0,46
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,386616
|-0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099494
|-4,08
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050663
|-3,97
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,190383
|-3,38
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110660
|-3,01
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,096453
|-2,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,256421
|-1,70
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042619
|-1,11
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|77,694483
|-1,09
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,020257
|-1,04
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,103449
|-0,91
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,174868
|-1,19
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,119132
|-1,17
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037458
|-1,12
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,353224
|-0,81
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,056331
|-0,76
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,490679
|-1,39
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034338
|-1,38
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030211
|-1,34
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027265
|-1,33
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039330
|-1,32
(Sürecek)
Kaynak: AA