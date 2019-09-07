Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
07.09.2019 11:09
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,494871
|2,96
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,697987
|2,47
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,202660
|2,06
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,630379
|1,45
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023617
|1,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014434
|0,82
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,531797
|0,74
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,693204
|0,66
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,238995
|0,53
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,323559
|0,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050890
|6,16
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100439
|6,10
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,477800
|5,43
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,057993
|5,09
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,639310
|4,94
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006436
|3,51
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,257631
|3,08
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042317
|2,94
|HSBC Portföy Değ. Fon
|89,851586
|2,83
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,365047
|2,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,029408
|4,82
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038727
|2,84
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,334931
|2,70
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,048070
|2,44
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,032188
|2,38
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|90,279985
|0,23
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,779471
|0,22
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053418
|0,20
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,551658
|0,20
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,665941
|0,19
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|548,157680
|-2,43
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051976
|-2,07
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061057
|-1,99
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,112973
|-1,70
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040107
|-1,65
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026318
|-2,96
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056382
|-2,05
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030094
|-1,92
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,348444
|-0,49
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021948
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039795
|-1,20
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071687
|-1,07
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074242
|-0,98
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062336
|-0,61
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025214
|-0,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,990775
|-1,95
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,089560
|-0,80
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072426
|-0,79
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010176
|-0,42
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,311577
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022072
|-2,42
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038427
|-2,24
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,205786
|-2,07
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,147534
|-2,02
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,327632
|-2,00
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,859592
|-3,95
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|252,180181
|-2,92
|İş Portföy Altın Fonu
|0,031221
|-2,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040423
|-2,37
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035293
|-2,28
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA