Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab.

17.08.2019 11:09
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059352 2,37
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 537,122726 2,14
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039042 1,42
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,958847 1,41
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,076367 1,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013580 4,54
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020750 2,99
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025705 2,01
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054588 1,44
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029198 1,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 51,859087 0,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,264119 2,92
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,964747 1,59
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,765218 1,27
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,052895 0,83
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,121648 0,81
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037250 3,00
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,174313 2,85
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,114059 2,50
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021601 1,75
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,092907 1,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,325105 4,44
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,443861 3,83
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 245,128164 3,81
TEB Portföy Altın Fonu 0,066222 3,14
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039194 3,00
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,603146 0,37
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020346 0,37
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056186 0,37
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 19,505075 0,36
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,545987 0,36
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,238013 -1,72
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034536 -1,13
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,490201 -0,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,689238 -0,20
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025577 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021548 -1,30
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,209532 -0,86
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,493391 -0,30
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,290344 -0,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,662835 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049009 -4,76
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097808 -4,61
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,017050 -4,44
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018534 -4,33
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020081 -4,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,953396 -3,66
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,556774 -1,78
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,689011 -1,73
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006183 -1,64
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040406 -1,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037470 -2,29
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,292935 -1,79
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,906114 -1,68
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,717177 -1,27
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,005404 -1,27

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et