Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026765
|3,18
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,693790
|2,46
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,045522
|2,28
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,062719
|2,15
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,956626
|2,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,587395
|1,09
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,271218
|1,05
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,694189
|1,05
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025226
|1,05
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,714863
|1,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039869
|2,13
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,289037
|1,90
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,378188
|1,75
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077545
|1,74
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,952105
|1,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072520
|2,43
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,054841
|1,68
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,253425
|1,48
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,102646
|1,47
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,898075
|1,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014917
|1,17
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,447893
|1,16
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,318901
|1,11
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016462
|1,01
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012691
|1,00
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,795718
|2,39
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063643
|0,52
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,060082
|0,51
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022271
|0,51
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,303250
|0,51
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020110
|0,42
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|88,367707
|0,42
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,052303
|0,42
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,596075
|0,42
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,380598
|0,42
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|547,745744
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023735
|-0,89
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021849
|-0,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055834
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026745
|-1,02
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,273023
|-0,65
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052480
|-0,62
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|63,709254
|-0,46
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040717
|-0,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,208013
|0,00
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,548582
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|233,660315
|-0,46
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,272677
|-0,39
(Sürecek)
Kaynak: AA
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