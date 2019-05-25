Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037748 2,00
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062397 1,97
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040302 1,97
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,130951 1,91
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,449338 1,90
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057924 1,61
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031491 1,36
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023545 1,11
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,527164 0,68
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,223256 0,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037326 0,57
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079392 0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,028403 1,96
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071480 1,49
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,072299 1,17
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,208027 0,78
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,034855 0,76
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023042 2,19
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,366210 2,03
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,177011 1,70
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,039829 1,43
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,497679 0,52
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,922104 1,18
QNB Finans Portföy Altın BYF 22,707570 1,04
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 228,091196 1,03
İş Portföy Altın Fonu 0,028213 0,39
HSBC Portföy Altın Fonu 2,229287 0,37
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,218384 0,45
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050280 0,45
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,963919 0,45
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,569197 0,45
ING Portföy Para Piyasası Fonu 84,899178 0,45
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,405866 -0,45
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,568457 -0,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171202 -0,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016450 -6,28
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023751 -1,51
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,435117 -0,42
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,235195 -0,31
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023815 -0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,119278 -5,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035183 -5,01
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043693 -4,66
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035989 -4,49
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077872 -4,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,893862 -6,76
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,017966 -4,35
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037306 -2,55
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,227345 -2,50
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,305762 -2,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,035400 -5,02
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,023104 -4,80
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,078944 -4,13
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,818998 -3,47
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,159968 -2,86

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Kaynak: AA
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