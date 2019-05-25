Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037748
|2,00
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062397
|1,97
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040302
|1,97
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,130951
|1,91
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,449338
|1,90
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057924
|1,61
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031491
|1,36
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023545
|1,11
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,527164
|0,68
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,223256
|0,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037326
|0,57
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,079392
|0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,028403
|1,96
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,071480
|1,49
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,072299
|1,17
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,208027
|0,78
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,034855
|0,76
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023042
|2,19
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,366210
|2,03
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,177011
|1,70
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,039829
|1,43
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,497679
|0,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,922104
|1,18
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,707570
|1,04
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|228,091196
|1,03
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028213
|0,39
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,229287
|0,37
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,218384
|0,45
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050280
|0,45
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|62,963919
|0,45
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,569197
|0,45
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|84,899178
|0,45
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,405866
|-0,45
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,568457
|-0,39
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,171202
|-0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016450
|-6,28
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023751
|-1,51
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,435117
|-0,42
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,235195
|-0,31
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023815
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,119278
|-5,60
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,035183
|-5,01
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,043693
|-4,66
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035989
|-4,49
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077872
|-4,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,893862
|-6,76
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,017966
|-4,35
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037306
|-2,55
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,227345
|-2,50
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,305762
|-2,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,035400
|-5,02
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,023104
|-4,80
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,078944
|-4,13
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,818998
|-3,47
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,159968
|-2,86
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA
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