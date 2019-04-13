Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|554,955924
|2,47
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,058015
|1,64
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,050926
|1,63
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,312747
|1,42
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034967
|1,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016851
|3,91
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022992
|3,05
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023496
|2,32
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,343760
|2,23
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029901
|1,70
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,274984
|1,84
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076657
|1,65
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062577
|1,49
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028325
|1,44
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036312
|1,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,106929
|2,75
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,096480
|1,42
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026697
|1,24
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,968128
|0,87
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,034201
|0,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032893
|2,37
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,000484
|2,20
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,045241
|2,07
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021488
|1,52
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,998645
|1,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,580875
|2,78
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,058531
|2,44
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,030531
|2,44
|İş Portföy Altın Fonu
|0,026953
|2,44
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,034650
|2,41
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,529034
|0,42
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024287
|0,42
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|61,344353
|0,42
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|57,961315
|0,42
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,256501
|0,41
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588279
|-0,89
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024497
|-0,70
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,042235
|-0,28
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,145504
|-0,24
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,417647
|-0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,144347
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041413
|-5,60
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106351
|-3,73
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,134116
|-3,08
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,296371
|-2,91
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,090372
|-2,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,400311
|-1,64
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041487
|-1,38
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,109903
|-0,98
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,076429
|-0,95
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,329180
|-0,93
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,975170
|-2,10
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,255142
|-1,82
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,883350
|-1,64
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,489269
|-0,30
(Sürecek)
Kaynak: AA