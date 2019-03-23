Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,444152
|1,20
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,630508
|1,16
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042412
|1,14
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,181966
|1,09
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033276
|0,86
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023068
|1,60
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022240
|1,19
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,183497
|0,97
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,487224
|0,87
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,612034
|0,86
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101029
|5,51
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051651
|5,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|63,920577
|2,78
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034273
|2,57
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,272781
|2,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,826367
|1,54
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,904669
|1,45
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,160654
|1,21
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,022962
|1,13
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,344204
|1,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,949257
|1,53
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,468444
|1,05
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031834
|0,97
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054578
|0,93
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016607
|0,90
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,959255
|2,13
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,776234
|1,18
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|208,952384
|1,16
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,056368
|1,10
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033432
|0,99
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018637
|0,40
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048388
|0,40
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023990
|0,40
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|20,339784
|0,40
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,834913
|0,40
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024262
|-0,82
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,057402
|-0,51
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,144332
|-0,51
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,041668
|-0,46
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,802804
|-0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,885020
|-0,66
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,416069
|-0,27
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045723
|-0,26
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,080834
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,030090
|-0,93
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,066132
|-0,46
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,994599
|-0,33
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017185
|-0,19
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,310161
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,438541
|-0,92
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,013751
|-0,57
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,291121
|-0,53
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027954
|-0,47
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,891276
|-0,12
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA