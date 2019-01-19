Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 218,114963 2,81 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 250,801848 2,66 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,023730 2,54 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,190967 2,35 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,621260 2,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,472658 1,57 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,102614 1,27 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,542885 0,89 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,151544 0,81 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,527427 0,81 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047052 15,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089803 14,66 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,492332 9,18 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,242990 8,61 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,157941 8,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040001 5,94 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,233724 5,34 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,948673 4,97 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,325726 3,94 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,349464 3,87 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026314 3,30 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038637 3,09 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,016565 1,87 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,680774 1,83 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029074 1,70 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 226,533546 0,46 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,151941 0,45 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,831979 0,45 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,017935 0,45 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 58,329659 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045714 -1,95 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,434451 -1,73 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022620 -1,73 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034920 -1,68 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,381051 -1,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021077 -2,76 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013538 -2,74 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027253 -1,64 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049298 -1,59 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,020276 -1,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034627 -3,33 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031916 -2,21 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063639 -1,48 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065248 -1,27 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024965 -1,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063228 -1,72 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,981013 -1,57 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,795629 -1,02 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010010 -0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016127 -2,09 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030783 -2,00 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,928851 -1,92 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052915 -1,85 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,937508 -1,81 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,697440 -2,39 TEB Portföy Altın Fonu 0,054653 -2,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032458 -2,10 HSBC Portföy Altın Fonu 1,992606 -2,07 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022571 -2,06

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(Sürecek)

Kaynak: AA