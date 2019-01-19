Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ziraat Portföy Orta Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|218,114963
|2,81
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|250,801848
|2,66
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,023730
|2,54
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,190967
|2,35
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,621260
|2,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,472658
|1,57
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,102614
|1,27
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,542885
|0,89
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,151544
|0,81
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,527427
|0,81
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047052
|15,37
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089803
|14,66
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,492332
|9,18
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,242990
|8,61
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,157941
|8,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040001
|5,94
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,233724
|5,34
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|2,948673
|4,97
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,325726
|3,94
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,349464
|3,87
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026314
|3,30
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038637
|3,09
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,016565
|1,87
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,680774
|1,83
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029074
|1,70
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|226,533546
|0,46
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|55,151941
|0,45
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,831979
|0,45
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,017935
|0,45
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|58,329659
|0,44
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045714
|-1,95
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,434451
|-1,73
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022620
|-1,73
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034920
|-1,68
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,381051
|-1,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021077
|-2,76
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013538
|-2,74
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027253
|-1,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049298
|-1,59
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,020276
|-1,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034627
|-3,33
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,031916
|-2,21
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063639
|-1,48
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065248
|-1,27
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024965
|-1,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063228
|-1,72
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,981013
|-1,57
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,795629
|-1,02
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010010
|-0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016127
|-2,09
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030783
|-2,00
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,928851
|-1,92
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052915
|-1,85
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,937508
|-1,81
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,697440
|-2,39
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054653
|-2,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032458
|-2,10
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,992606
|-2,07
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022571
|-2,06
(Sürecek)
Kaynak: AA