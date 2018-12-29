Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|512,179045
|0,94
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034235
|0,77
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,277964
|0,76
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,044801
|0,75
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,374670
|0,68
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020467
|1,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,047516
|1,05
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,121200
|0,49
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,135168
|0,37
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,409900
|0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|54,014125
|1,70
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,049442
|1,46
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,028119
|0,98
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,172258
|0,59
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023359
|0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Atlas Portföy Bir. Değ. Fon
|1,400915
|1,08
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016748
|0,99
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,013519
|0,84
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,415192
|0,77
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,019868
|0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015670
|1,93
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029954
|1,90
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051496
|1,79
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,913030
|1,71
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,897282
|0,73
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,113268
|3,86
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|197,836844
|2,19
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,603146
|2,17
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024452
|1,92
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050731
|1,91
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017711
|0,48
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|97,111700
|0,48
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,525108
|0,47
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,794283
|0,47
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,386938
|0,46
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|91,596563
|-0,65
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,488449
|-0,50
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,001147
|-0,42
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|241,207354
|-0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020091
|-1,63
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011705
|-1,21
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,867730
|-1,09
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026179
|-0,24
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,080136
|-0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,032724
|-1,88
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,869294
|-1,76
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,146779
|-1,66
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,234672
|-1,65
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047902
|-1,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,513013
|-1,08
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,756608
|-0,92
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,924981
|-0,88
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,033049
|-0,81
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,088022
|-0,76
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,914788
|-1,68
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037716
|-1,38
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028232
|-1,17
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,146445
|-0,87
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025423
|-0,85
(Sürecek)
Kaynak: AA