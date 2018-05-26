Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|464,155899
|7,38
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,506775
|6,77
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|4,418999
|6,43
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,508152
|6,43
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|1,864177
|6,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020022
|6,72
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,045060
|6,43
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021158
|5,82
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,931969
|5,67
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024544
|5,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|56,526870
|6,20
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029957
|5,78
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,052442
|5,54
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066080
|5,47
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,031749
|4,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,054245
|6,75
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,249318
|5,98
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,029739
|5,03
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|0,929956
|2,87
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,576978
|2,87
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,027516
|6,82
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,014284
|6,33
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,046776
|6,21
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,016972
|5,96
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,553278
|5,95
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|18,256117
|8,68
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|184,349483
|8,52
|Finans Portföy Gümüş BYF
|17,006934
|8,34
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,046863
|7,77
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,028909
|6,79
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|6,575915
|0,25
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020445
|0,25
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015954
|0,25
|ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu
|15,165792
|0,24
|Finans Portföy Para Piy. Fonu
|86,553676
|0,24
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,017626
|-0,18
|Halk Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|57,521785
|-0,16
|Garanti Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|270,899383
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041754
|-4,99
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,453633
|-4,40
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034386
|-4,19
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,042781
|-2,89
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018853
|-2,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,051390
|-4,19
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,400973
|-3,14
|Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,012848
|-2,71
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,015348
|-2,71
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,309988
|-2,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027987
|-3,82
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,909294
|-2,41
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,206570
|-1,75
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032436
|-1,72
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038947
|-1,51
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)