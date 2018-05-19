Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|432,271157
|4,71
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,027156
|4,45
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|1,752051
|3,88
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,044708
|3,23
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,037858
|3,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,828238
|4,15
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019995
|3,71
|Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014542
|3,68
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,042338
|3,66
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023294
|3,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,030383
|4,88
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063297
|4,86
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,062655
|4,14
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,036923
|3,87
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,049691
|3,77
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,235253
|4,25
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,533009
|2,02
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|106,423179
|1,63
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|1,527246
|1,45
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,642249
|1,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,016017
|3,67
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,555981
|3,61
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,465983
|3,58
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,025760
|1,80
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,013434
|1,71
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|15,697718
|3,49
|Finans Portföy Altın BYF
|16,798696
|2,45
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|169,882708
|2,42
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,027070
|1,89
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,023839
|1,75
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|6,559344
|0,25
|Finans Portföy Para Piy. Fonu
|86,343106
|0,25
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015729
|0,25
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,043628
|0,25
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|197,864665
|0,25
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,028780
|-3,96
|Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon
|0,014057
|-3,12
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|253,726108
|-3,11
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,399872
|-3,11
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,061090
|-2,65
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,034643
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051059
|-3,70
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101622
|-3,48
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|15,102045
|-3,45
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,329781
|-3,34
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,520595
|-3,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,334281
|-2,84
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|0,980404
|-1,94
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,336768
|-1,72
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,337280
|-1,47
|Şeker Port. Değ. Fon
|0,024846
|-1,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,029100
|-1,03
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,931743
|-0,53
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039545
|-0,38
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011496
|-0,15
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013241
|-0,11
(Sürecek)