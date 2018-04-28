Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 395,549478 1,07 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,035459 0,93 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,267239 0,81 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,027100 0,79 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,231585 0,78 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105852 1,48 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,866715 1,37 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,307885 0,63 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020325 0,60 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,056105 0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,049568 0,70 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,217082 0,69 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,910733 0,43 Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,022184 0,41 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,030094 0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,357849 0,84 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,443521 0,65 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,014959 0,48 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,019652 0,47 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011754 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu 15,023206 0,24 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020244 0,24 Finans Portföy Para Piy. Fonu 85,702193 0,24 ING Portföy Para Piyasası Fonu 68,644780 0,24 Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,095075 0,24 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,638261 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018203 -1,49 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,181461 -1,27 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,157504 -1,05 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 0,995369 -1,03 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017475 -0,73 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,904628 -5,79 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,927434 -5,70 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053680 -5,55 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106489 -5,18 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118245 -4,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,075866 -3,60 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,479710 -3,06 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,237530 -2,62 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,444262 -2,51 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,355424 -2,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,032138 -4,34 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,289668 -3,01 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,980750 -2,76 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034456 -2,55 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,887502 -2,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,361640 -3,72 Finans Portföy Altın BYF 15,725272 -1,07 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 159,232108 -1,00 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,025452 -0,65 TEB Portföy Altın Fonu 0,043491 -0,55

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(Sürecek)