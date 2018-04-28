Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|395,549478
|1,07
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,035459
|0,93
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|4,267239
|0,81
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,027100
|0,79
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,231585
|0,78
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105852
|1,48
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,866715
|1,37
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,307885
|0,63
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020325
|0,60
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,056105
|0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,049568
|0,70
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,217082
|0,69
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|0,910733
|0,43
|Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon
|0,022184
|0,41
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,030094
|0,41
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,357849
|0,84
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,443521
|0,65
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,014959
|0,48
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,019652
|0,47
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,011754
|0,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu
|15,023206
|0,24
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020244
|0,24
|Finans Portföy Para Piy. Fonu
|85,702193
|0,24
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|68,644780
|0,24
|Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,095075
|0,24
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,638261
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018203
|-1,49
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,181461
|-1,27
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,157504
|-1,05
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|0,995369
|-1,03
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017475
|-0,73
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,904628
|-5,79
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|15,927434
|-5,70
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053680
|-5,55
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106489
|-5,18
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,118245
|-4,75
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,075866
|-3,60
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,479710
|-3,06
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,237530
|-2,62
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,444262
|-2,51
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,355424
|-2,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,032138
|-4,34
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,289668
|-3,01
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,980750
|-2,76
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034456
|-2,55
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,887502
|-2,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,361640
|-3,72
|Finans Portföy Altın BYF
|15,725272
|-1,07
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|159,232108
|-1,00
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,025452
|-0,65
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,043491
|-0,55
(Sürecek)