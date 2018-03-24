Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|382,295941
|1,14
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031238
|0,98
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,423852
|0,93
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,178032
|0,88
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,064054
|0,81
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016922
|1,35
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012442
|1,09
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017114
|0,60
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,317534
|0,48
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,257433
|0,48
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019214
|5,01
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,984770
|1,57
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030762
|1,13
|Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,295650
|0,62
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,755728
|0,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,530147
|1,95
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,207979
|1,03
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,040394
|0,98
|Şeker Port. Değ. Fon
|0,026664
|0,70
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,017156
|0,65
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,023543
|1,58
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040276
|1,24
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,012274
|1,12
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,056681
|1,12
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035848
|0,90
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|155,579609
|2,08
|Finans Portföy Altın BYF
|15,350422
|1,96
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,854409
|1,22
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,024679
|1,16
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,039708
|1,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015424
|0,25
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,039965
|0,24
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|67,823526
|0,24
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,019999
|0,24
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|194,110155
|0,24
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,018369
|-2,09
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,588027
|-1,95
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,037274
|-0,79
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,158889
|-0,38
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021057
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,024193
|-4,98
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|46,420796
|-4,01
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,043159
|-3,27
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,020504
|-2,91
|Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu
|0,053548
|-2,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,395654
|-0,49
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016654
|-0,29
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,537512
|-0,25
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|2,831475
|-0,14
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,429013
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,033751
|-0,25
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,018786
|-0,01
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,288959
|0,00
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)