Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 382,295941 1,14 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031238 0,98 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,423852 0,93 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,178032 0,88 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,064054 0,81 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016922 1,35 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,012442 1,09 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017114 0,60 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,317534 0,48 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,257433 0,48 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019214 5,01 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,984770 1,57 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030762 1,13 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,295650 0,62 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,755728 0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,530147 1,95 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,207979 1,03 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,040394 0,98 Şeker Port. Değ. Fon 0,026664 0,70 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,017156 0,65 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,023543 1,58 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,040276 1,24 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,012274 1,12 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,056681 1,12 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035848 0,90 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 155,579609 2,08 Finans Portföy Altın BYF 15,350422 1,96 Finans Portföy Gümüş BYF 13,854409 1,22 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,024679 1,16 Ak Portföy Altın Fonu 0,039708 1,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015424 0,25 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,039965 0,24 ING Portföy Para Piyasası Fonu 67,823526 0,24 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019999 0,24 İş Portföy Para Piyasası Fonu 194,110155 0,24 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018369 -2,09 TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,588027 -1,95 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,037274 -0,79 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,158889 -0,38 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,021057 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,024193 -4,98 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 46,420796 -4,01 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,043159 -3,27 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,020504 -2,91 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,053548 -2,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,395654 -0,49 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016654 -0,29 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,537512 -0,25 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,831475 -0,14 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,429013 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,033751 -0,25 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,018786 -0,01 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,288959 0,00

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(Sürecek)