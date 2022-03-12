Yatırımcı rehberi (5)
AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,46 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.
İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,46 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 1,52'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,095470
|-3,46
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227812
|-1,90
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,62
|-1,88
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,82
|-1,78
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,047795
|-1,68
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,738057
|-1,66
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|17,828992
|-1,61
|Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF
|0,91303
|-1,59
|HSBC Portföy Sürdr. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,009784
|-1,51
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,174423
|-1,43
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,028916
|-1,52
|AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,088705
|-1,50
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,153887
|-1,48
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,02842
|-1,25
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021077
|-1,18
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020301
|-1,15
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,013918
|-1,12
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018976
|-1,12
|AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,01938
|-1,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021493
|-1,01
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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