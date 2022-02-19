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Yatırımcı rehberi (5)

AA, Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,04 ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,04 ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,40'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,040578-6,04
Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon0,984660-5,30
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu258,84-3,91
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,05-3,55
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,149465-3,46
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF17,394242-3,43
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,148402-3,29
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon1,069496-3,23
Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon0,940747-3,03
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,210999-2,97
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,079832-4,40
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF0,009583-3,11
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,045618-2,33
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF0,009867-2,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,06606-2,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,09516-2,24
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,014119-2,18
Türkiye Hay. ve Em. Agresif Değişken EYF0,034994-1,88
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF0,036631-1,79
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,260191-1,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

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