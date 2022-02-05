Yatırımcı rehberi (5)
AA, Bahar Kara - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,14 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,14 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Degişken Grup EYF ise yüzde 4,15'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|62,048756
|-4,14
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|29,805891
|-3,76
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,157105
|-3,47
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|27,227406
|-3,45
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|26,295266
|-3,07
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|17,985115
|-2,82
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,171291
|-2,59
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|25,698392
|-2,52
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,119079
|-2,50
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|26,066056
|-2,48
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,026206
|-4,15
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014925
|-2,43
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,053051
|-2,28
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,051105
|-2,27
|AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,082522
|-2,21
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,253063
|-2,12
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036084
|-2,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,064740
|-2,08
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,048111
|-2,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,093283
|-2,05
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi
Spor Federasyonu, Yatırım, Finans, Gümüş, Ekonomi, Haber
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