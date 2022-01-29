Yatırımcı rehberi (5) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (5)

AA, Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,66 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,66 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,17'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,118387-10,66
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,024064-7,35
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,149182-6,83
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,142155-6,60
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,013719-6,18
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,541125-5,90
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,483301-5,69
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu6,956948-5,58
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,533414-5,55
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,067823-5,44
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,077493-5,17
Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF0,008610-3,94
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,091613-2,48
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF0,009663-2,12
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,045827-2,01
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,046700-1,89
AgeSA Hay. ve Em. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,013765-1,72
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,082540-1,71
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,321521-1,63
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,233262-1,59
(Son)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Gümüş, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title