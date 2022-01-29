Yatırımcı rehberi (5)
AA, Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,66 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,66 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,17'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,118387
|-10,66
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,024064
|-7,35
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,149182
|-6,83
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,142155
|-6,60
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,013719
|-6,18
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,541125
|-5,90
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,483301
|-5,69
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|6,956948
|-5,58
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,533414
|-5,55
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,067823
|-5,44
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,077493
|-5,17
|Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF
|0,008610
|-3,94
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,091613
|-2,48
|BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF
|0,009663
|-2,12
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,045827
|-2,01
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,046700
|-1,89
|AgeSA Hay. ve Em. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013765
|-1,72
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,082540
|-1,71
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,321521
|-1,63
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,233262
|-1,59
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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