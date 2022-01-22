Yatırımcı rehberi (5) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,27 ile İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,27 ile İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,72'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,769115-7,27
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF31,574834-6,31
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,13-6,16
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,22-5,88
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,563099-5,59
QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon0,895902-5,17
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,215012-5,01
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon1,09247-4,96
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,465339-4,91
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu266,015087-4,78
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,081722-4,72
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,026363-4,68
AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,084757-4,10
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,049418-3,77
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,015299-3,65
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,049346-3,40
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0476-3,35
Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF0,008963-3,24
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,237026-3,16
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,052678-3,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title